Внимательные игроки недавно вышедшего ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 поделились весьма интересной находкой, которую никто не ожидал увидеть. Как оказалось в новой версии культовой игры есть целая цепочка багов, которая позволяет вытащить на свет служебную модель разработчиков.

Игрокам удалось заставить появиться посреди мира безликую ярко-красную ростовую куклу, на груди которой небрежными японскими символами катаканы выведено слово "Манекен". Любопытно, что точно такая же модель ранее всплывала в результате глитчей в ранних версиях The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, что подтверждает использование общих внутренних инструментов разработки в обеих играх.

Чтобы "призвать" такой манекен, требуется провернуть несколько махинаций с ошибками ремейка. С помощью бага «бесконечного прыжка» (многократной смены оружия в воздухе) взрослый Линк должен попасть в запретную зону Древа Деку. Это позволяет искусственно омолодить героя, но сохранить взрослое снаряжение — в результате юный Линк может взять в руки гигантский Меч Дайгорона. Из-за сломанных анимаций и критического уровня здоровья герой прислоняется к стене и катапультируется высоко в небо, после чего при телепортации к Храму Огня игра фиксирует смерть персонажа прямо в воздухе. В момент экрана смерти красный манекен неожиданно материализуется на экране и застывает прямо над павшим телом героя.

К слову, это далеко не первый случай, когда обновленная классика привлекает внимание сообщества курьезными моментами. Напомним, ранее игроков ремейка уже успела не на шутку смутить неожиданно накачанная попа одного из культовых монстров Хайрула.

Пока энтузиасты исследуют побочные эффекты бага — например, возможность легально вручить юному Линку Меч Мастера, — обычным пользователям рекомендуют быть осторожными. Подобные манипуляции с геометрией и скриптами могут привести к «окирпичиванию» сохранений, а сам эксплойт Nintendo наверняка устранит в ближайших хотфиксах.