Великолепная демоверсия Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.5 Zora River уже доступна для загрузки

Новая потрясающая демоверсия фанатского ремейка Zelda: Ocarina of Time на базе Unreal Engine 5, разрабатываемого CryZENx, теперь доступна для загрузки. Она позволяет поклонникам игры ощутить небольшую часть классической игры так, как они никогда раньше этого не делали.

Новое демо, имеет 30 FPS-версию которой можно бесплатно загрузить здесь, она демонстрирует потрясающее воссоздание реки Зора в Unreal Engine 5.5.3, дополненное реальной игровой механикой, которая делает ее стоящей загрузки. Версия на 60 FPS демоверсии также доступна для сторонников CryZENx Patreon.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time — первая 3D-игра в серии, которая до сих пор считается одной из лучших в серии. Таким образом, существует большой спрос на современный ремейк игры, но Nintendo, похоже, больше сосредоточена на работе над новыми играми серии, чем на ремейках старых 3D-игр, которые потребовали бы гораздо больше работы, чем выпущенные до сих пор ремастеры.

Тем не менее, ремейк, выпущенный на Nintendo 3DS, является солидным обновлением игры, поэтому это определенно игра, в которую стоит поиграть, чтобы испытать слегка модернизированный взгляд на классическую игру для N64.