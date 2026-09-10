Ветеран Nintendo увидел влияние кукольного театра в стиле ремейка Ocarina of Time

Такая Имамура, проработавший в Nintendo 32 года и участвовавший в создании Star Fox и The Legend of Zelda: Majora’s Mask, предположил, что необычный визуальный стиль ремейка Ocarina of Time вдохновлён любовью Сигэру Миямото к кукольному театру.

Имамура обратил внимание на новую модель Линка и отметил, что в её дизайне особенно сильно чувствуется влияние увлечения Миямото кукольными представлениями. По его мнению, это может объяснять характерные черты обновлённого образа героя.

Новый стиль действительно напоминает марионеток: у персонажей подчёркнуты формы лица и детали внешности, а сами модели выглядят иначе, чем в предыдущих играх серии. Фанаты уже находили сходство нового Линка с японскими телевизионными куклами.

Сам Имамура, похоже, остался доволен увиденным. Он отметил цветовую палитру и освещение и добавил, что с нетерпением ждёт возможности снова пройти классику — последний раз он играл в Ocarina of Time ещё в версии для Nintendo 3DS.