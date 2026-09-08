Возможная цена Ocarina of Time перед Zelda Direct вызвала опасения насчёт масштаба ремейка

Поклонники The Legend of Zelda: Ocarina of Time неожиданно оказались в ситуации, когда низкая цена игры стала для них скорее поводом для беспокойства, чем хорошей новостью. За несколько часов до крупной презентации Zelda Direct австралийский каталог Nintendo раскрыл стоимость цифровой версии ожидаемого ремейка — 94,95 австралийских доллара, или около 59,95 доллара США.

На первый взгляд цена выглядит вполне привычной для игры Nintendo, однако именно это и вызвало опасения среди фанатов. Многие рассчитывали, что Ocarina of Time получит масштабный ремейк с серьёзной переработкой устаревших механик, а не просто обновлённую версию оригинала. Теперь же некоторые поклонники предполагают, что сравнительно невысокая стоимость может указывать на более ограниченный масштаб проекта.

Впрочем, сама по себе цена ещё ничего не доказывает. Nintendo вполне могла сознательно установить стандартную стоимость, независимо от объёма внесённых изменений. Окончательно понять, насколько сильно была переработана игра, получится только после Zelda Direct.

Причина столь высоких ожиданий понятна. Оригинальная Ocarina of Time вышла в 1998 году и стала одной из важнейших игр в истории 3D-экшенов. Она предложила Z-таргетинг, превративший сражения в трёхмерном пространстве в более удобный процесс, сделала лошадь полноценным средством передвижения, использовала цикл дня и ночи и построила сюжет вокруг путешествий во времени и последствий действий героя.

Не менее важным достижением стало само ощущение путешествия по Хайрулу. Поле Хайрула воспринималось как настоящее пространство для исследования, а заложенные Nintendo идеи впоследствии получили развитие в огромном количестве приключенческих игр.

Именно поэтому фанаты хотят от ремейка большего, чем просто современной картинки. Ocarina of Time сама по себе была игрой, которая переосмысливала устоявшиеся механики и предлагала новые решения. Простого визуального обновления для такого проекта может оказаться недостаточно.

Пока, однако, делать выводы о масштабе ремейка рано. Уже в ближайшие часы Nintendo должна раскрыть подробности, и тогда станет понятно, действительно ли поклонники напрасно беспокоились из-за цены.