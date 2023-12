Выпущена новая демо-версия фанатского ремейка Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5 с поддержкой DLSS 3 FG

Моддер CryZENx выпустил новую демо-версию своего ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake на Unreal Engine 5. В этой свежей демо-версии Затерянный лес получает классный облик и некоторые дополнительные игровые возможности. Художник также приукрасил кучу вещей, добавив новые элементы в разные части игры.

CryZENx также добавил поддержку суперразрешения DLSS 3 и генерации кадров DLSS 3. Таким образом, владельцы всех графических процессоров NVIDIA RTX могут использовать DLSS 3 SR для повышения общей производительности. С другой стороны, владельцы графических процессоров серии RTX 40 могут использовать генерацию кадров для достижения более высокой частоты кадров.

В этом фанатском ремейке вы сможете исследовать окружающий мир и сражаться с несколькими врагами. Вы также можете использовать окарину, разбивать предметы, собирать предметы и разговаривать с неигровыми персонажами. Мало того, этот фанатский ремейк классической игры Zelda для N64 на Unreal Engine 5 также имеет несколько кат-сцен и систему инвентаря.

Вы можете скачать новую версию The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake в Unreal Engine 5 с сервера Discord CryZENx. Вы также можете найти ниже видео, демонстрирующее 25 минут игрового процесса.