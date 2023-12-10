Выпущена новая демо-версия фанатского ремейка Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5 с поддержкой DLSS 3 FG

Моддер CryZENx выпустил новую демо-версию своего ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake на Unreal Engine 5. В этой свежей демо-версии Затерянный лес получает классный облик и некоторые дополнительные игровые возможности. Художник также приукрасил кучу вещей, добавив новые элементы в разные части игры.
CryZENx также добавил поддержку суперразрешения DLSS 3 и генерации кадров DLSS 3. Таким образом, владельцы всех графических процессоров NVIDIA RTX могут использовать DLSS 3 SR для повышения общей производительности. С другой стороны, владельцы графических процессоров серии RTX 40 могут использовать генерацию кадров для достижения более высокой частоты кадров.
В этом фанатском ремейке вы сможете исследовать окружающий мир и сражаться с несколькими врагами. Вы также можете использовать окарину, разбивать предметы, собирать предметы и разговаривать с неигровыми персонажами. Мало того, этот фанатский ремейк классической игры Zelda для N64 на Unreal Engine 5 также имеет несколько кат-сцен и систему инвентаря.
Вы можете скачать новую версию The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake в Unreal Engine 5 с сервера Discord CryZENx. Вы также можете найти ниже видео, демонстрирующее 25 минут игрового процесса.
UE 5 все таки слишком однотипно выглядит на всех играх. Уже надоело если четсно.
Ох уж эти фанатские ремейки которые никогда не выходили. Каждый раз одно и тоже, а по итогу все заканчивается одним видосом.
Что, даже заголовок толком не прочитал?
А ты? Тебя не смутило слово - ДЕМО. Как много таких фанатских ремейком ушли хотя бы в RC? Чет я не помню таких, все на демке или альфе так и повисли. А для "впихивания" длсс и фср даже на реддите была утилита, у которой единственный костыль был оконка и то скорее всего пофиксили т.к не интересовался этой темой.
Думаю юристам из nintendo тоже понравилось:)