Вышел эпизод Дорога к Великой Фее фан-ремейка Legend of Zelda: Ocarina Of Time на Unreal Engine 5.5

YouTube-пользователь CryZEN выпустил новую версию своего ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.5. Эта новая версия посвящена Дороге к Великой Фее.

Как заметил моддер, новая демоверсия начинается там, где закончился бой с Джингом Додонго. После получения красного камня игрокам теперь придётся идти к Великой Фее, чтобы получить волшебный стержень.

В отличие от других фанатских ремейков, этот имеет надлежащую игровую механику. Таким образом, игроки могут исследовать окружение и сражаться с врагами. Они также могут использовать свою окарину, ломать предметы, собирать предметы и разговаривать с NPC. Более того, этот фанатский ремейк классической игры Zelda для N64 имеет внутриигровые сцены и систему инвентаря.

Поскольку демо использует Unreal Engine 5.5, оно также использует преимущества как Nanite, так и Lumen. Насколько известно, оно также поддерживает NVIDIA DLSS 3.

Вы можете скачать это новое демо по этой ссылке.