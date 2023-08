Вышла демоверсия Mountain Trail для фанатского ремейка Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.2 ©

CryZENx выпустил новую демоверсию своего потрясающего фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.2. Более того, художник поделился видео, демонстрирующим более 10 минут геймплейных кадров из него.

В этой новой демо-версии Ocarina of Time в Unreal Engine 5.2 представлен уровень Mountain Trail. CryZENX работал над этим уровнем в течение месяца, реализовал и настроил ряд игровых механик.

Что действительно удивительно в этом фанатском ремейке, так это то, что в нем есть правильная игровая механика. В отличие от других фан-проектов, в этом ремейке Zelda вы можете исследовать окружение и сражаться с множеством врагов. Вы также можете использовать свою окарину, разбивать объекты, собирать предметы и разговаривать с неигровыми персонажами. В этой фан-демке также есть несколько кат-сцен и система инвентаря.

Вы можете загрузить эту последнюю демо-версию The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake от CryZENx на Unreal Engine 5.2 с его сервера Discord.