"Я бы на 100% выбрала GTA 6": экс-глава PR в Nintendo оценила конкуренцию с ремейком Ocarina of Time

Издатели продолжают подстраивать графики под релиз Grand Theft Auto 6, стремясь избежать коммерческого провала. Долгожданный ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 выйдет 5 ноября 2026 года — ровно за две недели до релиза блокбастера Rockstar, намеченного на 19 ноября.

Бывший PR-менеджер Nintendo of America Криста Янг назвала этот шаг спасительным, отметив, что при одновременном релизе даже преданные фанаты выбрали бы проект Rockstar. В своем подкасте она открыто призналась: «Если бы релиз состоялся в один день с GTA, и я бы увидела, что это точный, верный оригиналу ремейк, я бы все равно играла в GTA». Две недели форы — идеальный компромисс, ведь культовую «Зельду» вполне реально пройти до того, как индустрию захлестнет волна хайпа вокруг Вайс-Сити.

Подобный тайминг релиза решает для Nintendo сразу две задачи. Во-первых, компания избавляет ремейк от конкуренции в инфополе, обеспечивая стопроцентное внимание профильных СМИ и аудитории на релизе. Во-вторых, этот маневр создает мощный коммерческий трамплин: заработав высокие оценки в период затишья, игра выводит компанию в лидеры накануне пика новогодних продаж.

Напомним, GTA 6 дебютирует 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S. Ремейк Ocarina of Time станет эксклюзивом Nintendo Switch 2 и выйдет двумя неделями ранее — 5 ноября.