Японский чарт продаж: триумф ремейка Ocarina of Time и скромный старт Stellar Blade на Switch 2

Агентство Famitsu представило свежий отчет о розничных продажах видеоигр и консолей в Японии за прошедшую неделю. Безусловным лидером чарта стал главный релиз периода — The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2, которая разошлась тиражом в 537 тыс. физических копий. С учетом недавнего отчета самой Nintendo об общих продажах игры на уровне 810 тыс. экземпляров в регионе, на долю цифровых версий пришлось около 273 тыс. покупок.
Контрастом на фоне триумфа флагмана Nintendo стал старт другого заметного релиза для новой консоли. Зрелищный экшен Stellar Blade прошел практически незамеченным в традиционной рознице — за первую неделю японские магазины реализовали лишь 8 тысяч картриджей, что выглядит крайне скромно для тайтла такого масштаба.
В аппаратном сегменте расстановка сил остается неизменной, а Nintendo уверенно удерживает первое место. Самой востребованной игровой системой в стране вновь стала Nintendo Switch 2 — за отчетный период японцы приобрели 53 104 устройства, что подтверждает стабильно высокий спрос на консоль нового поколения.
Продажи игр:
- [SW2] The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo, 05.11.2026) — 537 041 (Новинка)
- [SW2] Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo, 22.10.2026) — 16 621 (104 719)
- [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 02.07.2026) — 8 793 (1 120 644)
- [SW2] Stellar Blade Complete Edition (U&I Entertainment, 06.11.2026) — 8 042 (Новинка)
- [SW2] Final Fantasy Resonance (Square Enix, 22.10.2026) — 6 406 (73 136)
- [PS5] Final Fantasy Resonance (Square Enix, 22.10.2026) — 5 719 (67 352)
- [NSW] Final Fantasy Resonance (Square Enix, 22.10.2026) — 4 500 (43 396)
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 16.04.2026) — 4 492 (1 646 343)
- [SW2] Minecraft (Microsoft, 28.10.2026) — 3 828 (15 582)
- [SW2] Fire Emblem: Fortune’s Weave (Nintendo, 17.09.2026) — 3 017 (189 511)
Продажи консолей:
- Switch 2 — 53 104 (6 574 456)
- PlayStation 5 Digital Edition — 11 377 (1 523 530)
- Switch Lite — 2 794 (7 051 034)
- Switch (OLED-модель) — 1 674 (9 653 877)
- Switch — 680 (20 316 215)
- Xbox Series X Digital Edition — 609 (35 524)
- Xbox Series X — 537 (330 744)
- PlayStation 5 Pro — 235 (371 632)
- Xbox Series S — 95 (343 412)
- PlayStation 5 — 87 (5 920 960)