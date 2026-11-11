Zelda: Ocarina of Time показала лучший старт продаж на физических носителях во Франции в 2026 году, обойдя Call of Duty

За первые три дня после выхода 5 ноября 2026 года на консоли Nintendo Switch 2 ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time разошёлся тиражом более 250 000 физических копий во Франции. Эти данные опубликовал пользователь Pierre485 в социальной сети X со ссылкой на информацию о продажах от Оскара Лемэра. Таким образом, игра стала самым успешным розничным релизом 2026 года в стране.

Согласно представленным цифрам, за стартовый период было продано в три раза больше физических копий ремейка, чем Call of Duty: Modern Warfare 4 — игры, которая до этого удерживала рекорд по объёму розничных продаж во Франции в текущем году.

Кроме того, The Legend of Zelda: Ocarina of Time стала самым успешным релизом на физических носителях во Франции со времён выхода EA Sports FC 25. Показатели продаж указывают на то, что за эти три дня игру приобрели примерно 25% владельцев консоли Switch 2 во Франции — то есть каждый четвёртый обладатель приставки купил физическую копию проекта.

Успешный старт продаж ремейка Zelda: Ocarina of Time во Франции последовал за аналогичным достижением в Великобритании, где игра возглавила чарты продаж на физических носителях.

Согласно ранее опубликованным данным по британскому розничному рынку, этот ремейк показал второй по величине результат продаж на физических носителях в истории серии The Legend of Zelda в Великобритании. Благодаря такому дебюту игра обошла по показателям ряд крупных мультиплатформенных релизов, став одним из самых успешных запусков игр на физических носителях в Великобритании в 2026 году.

Данные по Франции и Великобритании учитывают только продажи на физических носителях и не включают копии, приобретённые в цифровом виде через Nintendo eShop.