Zelda: Ocarina of Time - теперь самый высокооценённый ремейк в истории

Новинка от Nintendo произвела настоящий фурор, став достойным переосмыслением игры, которая сама по себе считается одной из самых высокооценённых в мире. Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time также стал лидером по пользовательским оценкам на Metacritic, опередив Clair Obscur: Expedition 33.

Более того, игра удостоилась ещё одного достижения: на данный момент The Legend of Zelda: Ocarina of Time — самый высокооценённый ремейк из всех существующих.

На момент написания статьи ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time имеет оценку 96/100 на Metacritic. Это значительно выше показателей ремейков Resident Evil 4 и Resident Evil 2 от Capcom, которые получили на этой платформе 93/100 и 91/100 баллов соответственно.

Игра также превзошла проекты из трилогии ремейков Final Fantasy 7. Работы студии Bluepoint Games, такие как ремейки Demon’s Souls и Shadow of the Colossus, также уступают ремейку The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Рейтинг наиболее высокооценённых ремейков выглядит следующим образом:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time — 96/100 Resident Evil 4 — 93/100 Final Fantasy 7 Rebirth — 92/100 Demon’s Souls — 92/100 Resident Evil 2 — 91/100 Shadow of the Colossus — 91/100

В этот список — на вторую позицию — могла бы попасть и Metroid Prime Remastered: игра, выпущенная компанией Nintendo в 2023 году, получила на Metacritic оценку 94/100. Несмотря на название, Metroid Prime Remastered по своей сути гораздо ближе к полноценному ремейку, созданному «с нуля», чем к традиционному ремастеру.

Как бы то ни было, ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time уверенно занимает первую строчку в этом списке. Одна из причин столь высоких оценок заключается в том, что оригинальная игра сама по себе была невероятно популярной и горячо любимой. Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что именно этот ремейк в итоге превзошёл все остальные проекты.