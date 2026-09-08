Живописный геймплей ремейка Ocarina of Time и дата выхода игры - у GTA 6 появился серьезный осенний конкурент

В рамках сегодняшней отдельной трансляции Nintendo Direct, приуроченной к 40-летию франшизы The Legend of Zelda, продюсер серии Эйдзи Аонума впервые продемонстрировал полноценный геймплей ремейка культовой The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Разработчики показали внушительный отрывок прохождения и раскрыли точную дату релиза — проект поступит в продажу 5 ноября 2026 года, всего за две недели до выхода ожидаемой Grand Theft Auto 6.

Опубликованные разработчиками игровые кадры и свежие скриншоты демонстрируют полное визуальное переосмысление классики. Игра выполнена в красочном сказочном стиле с аккуратной «игрушечной» стилизацией персонажей. В ролике показали стартовую локацию «Лес Кокири», подземелья Великого Древа Деку и залитую солнцем площадь замка Хайрул, где кипит городская жизнь. Локации сменяются практически бесшовно, без привычных экранов загрузки, а в самом мире реализована динамическая смена времени суток в реальном времени.

Ремейк получил целый ряд современных геймплейных улучшений:

Линк научился совершать ручные прыжки, что позволило авторам добавить полноценные пространственные головоломки. Герой теперь может нырять под воду, быстро плавать, а при исследовании бескрайнего поля Хайрул — совершать рывки с ускорением.

Сражения стали более динамичными, а стрельбу из волшебной рогатки можно вести как стиком, так и при помощи гироскопа.

Сюжетные кат-сцены впервые в истории этой части получили полный актерский дубляж. Для удобства навигации добавлена функция «Нити времени» (Threads of Time), наглядно отображающая прогресс сюжета и текущие цели.

Знаменитый музыкальный инструмент позволяет управлять окружением и менять время суток. Сыграть нужную мелодию можно не только кнопками, но и напев ноты в микрофон консоли.

15 минут геймплея ремейка The Legend of Zelda Ocarina of Time:

Кроме того, Nintendo анонсировала специальное мобильное приложение-компаньон Notes. Сервис позволит отслеживать внутриигровые достижения, проходить тематические викторины, а также сочинять собственные мелодии для окарины и делиться партитурами с другими игроками по сети.

Релиз ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time намечен на 5 ноября 2026 года. Столь близкое соседство с выходом GTA 6 обещает сделать предстоящий ноябрь одним из самых насыщенных месяцев года для игровой индустрии. В сети уже появились шутки, якобы ремейк Ocarina of Time уже уничтожил GTA 6... Насколько это окажется точным прогнозом, узнаем уже скоро.