Журнал Famitsu оценил ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Switch 2 на 37/40

Авторитетный японский игровой журнал Famitsu опубликовал новые обзоры на грядущие релизы, среди которых оказался ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2. После суммирования баллов от четырех независимых рецензентов издания, обновленная классика получила 37 баллов из 40 возможных (оценки критиков: 9 / 9 / 9 / 10).

Журналисты Famitsu похвалили ремейк за отличную графическую составляющую, плавную работу камеры, а также переработанное управление и оптимизированную раскладку кнопок, сделавшую игровой процесс значительно отзывчивее.

Среди минусов рецензенты отметили общую простоту игровых механик на фоне современных тайтлов и устаревший геймдизайн в некоторых квестах, из-за чего игроки могут на время потерять нить повествования и не понять, куда двигаться дальше.

Полный список оценок свежего номера Famitsu:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo Switch 2) — 37/40 (9/9/9/10)

Call of Duty: Modern Warfare 4 — 36/40 (9/9/9/9)

Japanese Rural Life Adventure — 29/40 (8/7/7/7)

The Fallen Kingdom — 29/40 (7/7/7/8)

Prinny Party: Going Overboard! — 29/40 (7/7/8/7)

Moomin Midsummer Madness — 29/40 (7/7/8/7)

Стоит отметить, что у франшизы Zelda особая история отношений с изданием. В 1998 году оригинальная Ocarina of Time для Nintendo 64 стала первой игрой в истории Famitsu, получившей абсолютный максимальный балл — 40 из 40.