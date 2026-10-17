Состоялся релиз нативного ПК-порта The Legend of Zelda: Skyward Sword HD на базе статической рекомпиляции

Энтузиаст под ником Apolinario-coder выпустил первую публичную версию проекта Sky Recomp. Разработка представляет собой полноценный нативный порт приключенческого экшена The Legend of Zelda: Skyward Sword HD для персональных компьютеров под управлением Windows. В отличие от привычных эмуляторов уровня Yuzu или Ryujinx, данный проект не использует динамическую рекомпиляцию JIT и не тратит ресурсы центрального процессора на интерпретацию инструкций на лету. Весь исходный машинный код формата ARM64 с консоли Nintendo Switch был статически декомпилирован и переведен в оптимизированный код на C и C++ под современные процессоры с поддержкой инструкций AVX2 и FMA.

Графическая подсистема порта функционирует на базе современного API Vulkan 1.3 и 1.4, куда без промежуточных трансляторов переводятся вызовы проприетарного интерфейса NVN архитектуры Maxwell. Разработчик реализовал отображение виртуальной памяти 1 к 1 с выделением адресного окна размером 12.5 ГБ под 39-битное адресное пространство консоли, благодаря чему операции с указателями выполняются без задержек. Подобный подход позволил добиться стабильных 60 кадров в секунду без просадок даже в высоких разрешениях, включая 1080p, 1440p, 4K и ультраширокие форматы экранов.

В состав проекта не входят файлы самой игры. Для работы Sky Recomp требуется собственная легально приобретенная копия данных The Legend of Zelda: Skyward Sword HD версии 1.0.0 без обновлений. Инструкции по получению этих файлов предоставляться не будут. Проект состоит исключительно из открытого инструментария статической рекомпиляции, слоев совместимости и среды выполнения Vulkan и SDL3. - Лукас Сикейра Аполинарио, создатель проекта

Вопрос юридической чистоты стал приоритетным на фоне повышенного внимания правообладателей к проектам вокруг Nintendo Switch. В последних изменениях автор внедрил нейтральную терминологию в документации и графическом интерфейсе для защиты от потенциальных претензий по DMCA. В дистрибутиве отсутствуют криптографические ключи консоли, компоненты операционной системы или запатентованные алгоритмы Nintendo. Весь процесс подготовки ресурсов автоматизирован: встроенный лаунчер предлагает указать папку с распакованными файлами и за 10 секунд компилирует рабочую библиотеку skygame.dll.

Помимо базовой версии автор уже опубликовал свежее обновление 1.0.1 Beta, направленное на полировку интерфейса и исправление зависимостей. Проект опирается на архитектурный фундамент LAS Recomp от энтузиаста peiikai, созданный для переноса The Legend of Zelda Links Awakening. В новом патче разработчик окончательно удалил остаточные элементы интерфейса предыдущего проекта, включая меню рандомайзера, читов и телепортации, оставив лаконичное оверлейное меню с настройками управления, графики и звука по нажатию клавиши ESC.

Управление в порте полностью переработано при помощи кроссплатформенной библиотеки SDL3. Поддерживаются контроллеры Xbox, DualSense, DualShock, Nintendo Switch Pro Controller, а также классическая раскладка для клавиатуры и мыши. Фехтование мечом привязано к правому аналоговому стику геймпада аналогично оригинальному кнопочному режиму управления. Для повышения качества изображения добавлены алгоритмы сглаживания SMAA и апскейлер AMD FSR 1, позволяющие комфортно играть даже на видеокартах уровня NVIDIA GeForce 900 или AMD Radeon RX 400.

Релиз стал очередным примером активного развития метода статической рекомпиляции, который рассматривается сообществом как наиболее устойчивая альтернатива классической эмуляции. Исходный код Sky Recomp распространяется под свободной лицензией MIT, а для комфортной работы требуется 64-битная система Windows 10 или Windows 11, процессор архитектуры x86-64 с набором инструкций AVX2, 8 ГБ оперативной памяти и около 15 ГБ свободного места на накопителе.