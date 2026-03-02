Актриса озвучки принцессы Зельды рассказала, как проходила кастинг в Nintendo

Патриция Саммерсетт — английский голос принцессы Зельды в The Legend of Zelda: Breath of the Wild — поделилась подробностями своего прослушивания и тем, какие ориентиры ей задали перед утверждением на роль.

В интервью IGN актриса призналась, что получила так называемый «обезличенный» сценарий. В тексте не было прямых указаний на то, какого именно персонажа ей предстоит озвучивать, и Саммерсетт даже не подозревала, что пробуется на одну из самых знаковых героинь индустрии — принцессу Зельду из серии The Legend of Zelda.

По её словам, в описании говорилось лишь о юной принцессе-подростке, которая мудра не по годам и вынуждена нести на себе огромную ответственность. Именно эти характеристики стали отправной точкой для поиска интонации и тембра.

Интересно, что Саммерсетт пробовалась не только на Зельду — она также рассматривалась на другие роли, включая Урбозу. Однако в итоге именно её видение главной героини оказалось наиболее подходящим для команды.

Отдельно актриса прокомментировала вопрос акцента. Многие игроки отмечали британское звучание Зельды, однако, как выяснилось, это не было прямым требованием Nintendo. Решение стало личной инициативой Саммерсетт. Она училась в Лондоне и посчитала, что лёгкий оттенок RP-произношения добавит образу аристократичности и подчеркнёт статус персонажа.

При этом актриса предпочитает называть манеру речи Зельды не «британской», а «хайлийской» — подчёркивая, что это часть вымышленной культуры, а не копирование конкретного регионального акцента.

Саммерсетт озвучивает принцессу с 2017 года, и её интерпретация стала неотъемлемой частью современной эпохи серии.