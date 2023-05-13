Аналитик прогнозирует, что Zelda: Tears of the Kingdom может провести "годы" в топах бестселлеров

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom наконец-то появилась, и да, это уже самая рецензируемая игра 2023 года, возглавляющая чарты на таких сайтах, как OpenCritic и Metacritic, с оценками 97 и 96 соответственно.
Следовательно, эксперты индустрии уже задаются вопросом, как Tears of the Kingdom повлияет на чарты не только в ближайшие несколько недель... но даже в ближайшие несколько лет.
Цитируя в Твиттере сообщение от OpenCritic, в котором говорилось: "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в настоящее время является игрой №1 с самым высоким рейтингом за все время на OpenCritic", отраслевой аналитик Мэт Пискателла прокомментировал: "Иногда я задаюсь вопросом, может ли игра продержаться несколько месяцев в топ-20 чарта бестселлеров. В данном случае мне интересно, сколько лет это будет продолжаться."
Даже легендарный продюсер Наоки Ёсида - продюсер Final Fantasy 14 (и грядущей Final Fantasy 16 (откроется в новой вкладке)) - не может насытиться игрой, о чем он недавно сообщил.
Ёсида регулярно проводит прямые трансляции, рассказывая о предстоящем контенте для любимой MMO Final Fantasy 14, но во время вступления к последней трансляции, рассказывающей о контенте патча 6.4, он сделал необычное выступление. Вместо того чтобы сесть, как обычно, и поприветствовать поклонников, он вошел в Tears of the Kingdom на новой, специальной версии Switch, стилизованной под эту игру.
Но GTA VI и RDR 3 продержатся десятилетиями ( ͡° ͜ʖ ͡°)
P.S. Игру же за внимание к деталям окружающего мира любят, так?
И за это тоже.Но больше за то,что это именно игра.
Zelda, она как Айфон - известный бренд. И люди покупают ту же Зельду, как и Айфон, не потому, что они хорошие или плохие, а потому что - эстеты, с оттопыренным мизинчиком, считающие себя пупом земли. А Зельда, как игра ничем особо непримечательная: от 3-го лица, с огромной пустой картой, которую нужно зачищать от мобов (которые кстати спустя какое-то время респавнятся), унылыми сайд-квестами в стиле принеси-подай, с устаревшей и архаичной графикой, с примитивным и банальным сюжетом в стиле: Ганон злое зло, потому что мужик, а Зельда доброе добро, потому что баба и т.д. К тому же игра очень соевая, без мясокровищи, огромных сисек и матов.
игорь настолько тонет что технодемки берут готи hah
Если азиат не может насытится игрой, это ничего ещё не значит. Эти азиаты сытятся абсолютно всем. Но... я думаю как эмуль до ума доведут, то можно попробовать конечно. Хотя, в предыдущую я так и не играл.
ахахах, вот это додик конечно
Да ничего не потерял, это только для фанатов игра, нормальный пека боярин такое не оценит, да и консолехолоп плеваться будет
Нормальный ПК-баярин не оценит отличный геймплей?
Отличный оценит. А "геймплей" зельды только нинтендобои и "оценят"
Пока запад пытается подлизать всем идеологиям - азиаты делают нормальные игры.Но местные всё равно гуаном кидаются,ибо надо же его куда-то девать.
В топах самых скачиваемых образов для эмулей.
Игра шлак полнейший вообще фигня 👎👎👎👎
Ну от фанатиков нинтенды можно чего угодно ждать, будут по 5 копий игры покупать, потом ещё на новую консоль 5 копий купят по 120 баксов