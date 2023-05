Аналитик прогнозирует, что Zelda: Tears of the Kingdom может провести "годы" в топах бестселлеров ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom наконец-то появилась, и да, это уже самая рецензируемая игра 2023 года, возглавляющая чарты на таких сайтах, как OpenCritic и Metacritic, с оценками 97 и 96 соответственно.

Следовательно, эксперты индустрии уже задаются вопросом, как Tears of the Kingdom повлияет на чарты не только в ближайшие несколько недель... но даже в ближайшие несколько лет.

Цитируя в Твиттере сообщение от OpenCritic, в котором говорилось: "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в настоящее время является игрой №1 с самым высоким рейтингом за все время на OpenCritic", отраслевой аналитик Мэт Пискателла прокомментировал: "Иногда я задаюсь вопросом, может ли игра продержаться несколько месяцев в топ-20 чарта бестселлеров. В данном случае мне интересно, сколько лет это будет продолжаться."

Даже легендарный продюсер Наоки Ёсида - продюсер Final Fantasy 14 (и грядущей Final Fantasy 16 (откроется в новой вкладке)) - не может насытиться игрой, о чем он недавно сообщил.

Ёсида регулярно проводит прямые трансляции, рассказывая о предстоящем контенте для любимой MMO Final Fantasy 14, но во время вступления к последней трансляции, рассказывающей о контенте патча 6.4, он сделал необычное выступление. Вместо того чтобы сесть, как обычно, и поприветствовать поклонников, он вошел в Tears of the Kingdom на новой, специальной версии Switch, стилизованной под эту игру.