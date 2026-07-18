Бывший сотрудник Nintendo рассказал, что анонс The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom скрывали даже от руководства

Бывший старший менеджер по связям с общественностью Nintendo Кит Эллис рассказал, что первый анонс The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom проходил в условиях беспрецедентной секретности. По его словам, о подготовке презентации знали менее десяти человек.

В новом выпуске своего YouTube-канала Кит Эллис и Криста Янг обсудили самые секретные проекты за время работы в Nintendo. Эллис признался, что даже его непосредственный руководитель не был посвящён в планы компании, а доступ к материалам имел лишь один сотрудник юридического отдела.

По словам бывшего сотрудника, ему доверили подготовку анонса благодаря работе над The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Из-за строгой конфиденциальности Эллису пришлось самостоятельно выполнять задачи сразу нескольких команд, включая написание текстов для публикаций в социальных сетях.

«Я просто отправлял готовые материалы коллегам со словами: "Вот, опубликуй это. И не задавай никаких вопросов"», — рассказал он.

Несмотря на отдельные утечки игрового процесса в последующие годы, Nintendo удалось сохранить главный секрет — название игры. Оно не появилось в сети вплоть до официального анонса, что бывший сотрудник назвал большим успехом для компании.

Эллис также отметил, что позже Nintendo пришлось перенести одну из презентаций игры из-за смерти королевы Елизаветы II, посчитав момент неподходящим для демонстрации проекта с подзаголовком Tears of the Kingdom («Слёзы королевства»).