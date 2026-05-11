Чемпион WWE рассказал, почему Nintendo запретила ему использовать символику Zelda

Чемпион WWE Коди Роудс признался, что однажды получил официальное предупреждение от Nintendo из-за использования символа Трифорс из The Legend of Zelda на своей экипировке.

Об этом рестлер рассказал в подкасте What Do You Wanna Talk About?. По словам Роудса, он использовал символ на своих ботинках ещё во время раннего этапа карьеры в WWE, поскольку ему были близки идеи силы, мудрости и храбрости, лежащие в основе Трифорс.

Однако позже Nintendo связалась с ним и попросила отказаться от использования символики. Роудс отметил, что компания действовала вежливо и не пыталась устроить конфликт, но после этого логотип исчез с его экипировки.

Рестлер также рассказал, что остаётся большим фанатом Zelda и даже набил татуировку с Triforce на пальце. Кроме того, он сравнил историю создания Twilight Princess с рестлингом, заявив, что именно реакция фанатов способна менять направление крупных франшиз.