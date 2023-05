Дэвид Яффе поразился отсутствию критики низкого качества графики The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Дэвид Яффе, создатель игровых серий God of War и Twisted Metal, поделился своим впечатлениями про The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которая вышла на Nintendo Switch в прошлую пятницу, 12 мая. Как оказалось, одна деталь портит разработчику впечатления.

Мне плевать на потрясающую стоимость производства+визуальные эффекты. Отличная игра - это отличная игра. Я только начал, и пока все хорошо. Но учитывая, как все сходят с ума по визуальному оформлению, просто поразительно, как эта игра может так выглядеть и не получить хотя бы небольшой минус в рецензиях.

Меня не волнует фотореализм в играх. И я не говорю, что игра плохая; для меня геймплей - это всегда главное (а часто и единственное), что меня волнует. Но эта игра выглядит довольно безвкусной и старой, и, учитывая, насколько важны визуальные эффекты для других, это кажется достойным обсуждения.

The Legend of Zelda - хорошая игра. Однако Яффе обращает наше внимание на проблему предвзятости; тот факт, что низкое качество визуального оформления Tears of the Kingdom, похоже, даже не волнует большинство критиков, в то время как в других случаях они с радостью критикуют игру за то, что, по их мнению, является менее чем адекватной графикой для игры 2023 года.

Может быть, Tears of the Kingdom настолько хорошо справляется со своими задачами, что все просто готовы игнорировать неубедительные предложения Nintendo в этом отношении?