Эмбарго на обзоры The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom спадёт за день до релиза

Были раскрыты подробности об эмбарго на обзоры грядущей приключенческой игры Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Согласно Metacritic, эмбарго на обзоры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, как ожидается, закончится к концу следующей недели, перед выпуском игры 12 мая 2023 года. Это произойдет где-то ближе к 11 мая 2023 года, за день до выпуска.
Те, кто оформил предзаказ на цифровую копию The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, уже могут предварительно загрузить игру. Как оказалось, у неё самый большой размер файлов среди всех игр для Nintendo Switch. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom имеет размер загрузки 18,2 ГБ.
Занятно, оказывается можно обосраться в публикации новости и конкретном заголовке, снести ее нафиг вместе с реакцией и комментами (мой и по теме был), а потом запостить новую. Модерация на ПГ -- это тоже фирменный знак "качества".
да норм, не хуже прошлой. мир больше, добавили плюшки.
в общем молодцы.
Тем временем на пк ее уже вдоль и поперек проходят