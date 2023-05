Эмбарго на обзоры The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom спадёт за день до релиза ©

Были раскрыты подробности об эмбарго на обзоры грядущей приключенческой игры Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Согласно Metacritic, эмбарго на обзоры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, как ожидается, закончится к концу следующей недели, перед выпуском игры 12 мая 2023 года. Это произойдет где-то ближе к 11 мая 2023 года, за день до выпуска.

Те, кто оформил предзаказ на цифровую копию The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, уже могут предварительно загрузить игру. Как оказалось, у неё самый большой размер файлов среди всех игр для Nintendo Switch. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom имеет размер загрузки 18,2 ГБ.