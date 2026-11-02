Энтузиаст запустил The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom нативно на Android с помощью ИИ

Разработчик под псевдонимом mamcjr опубликовал бета-версию проекта TOTKDroid, ранее развивавшегося под названием TOTKRecompAndroid. Программа позволяет запускать масштабный приключенческий экшен The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom версии 1.4.3 для Nintendo Switch на мобильных устройствах под управлением Android. Ключевой особенностью релиза стал отказ от традиционной эмуляции в пользу прямого исполнения кода.

В основе проекта лежит аппаратная совместимость современных смартфонов и чипа гибридной консоли Nintendo. Поскольку обе платформы базируются на архитектуре ARM64, инструкции игры обрабатываются центральным процессором телефона напрямую без тяжелых трансляторов или виртуализации. Системные модули консоли заменяются компактной средой выполнения, а графические инструкции низкоуровневого интерфейса NVN на лету переводятся в команды графического API Vulkan.

Это не эмуляция: собственный код ARM64 запускается непосредственно на процессоре смартфона, система Switch заменяется средой выполнения, а графика NVN транслируется в Vulkan.

- mamcjr, автор проекта TOTKDroid

Необычным фактором разработки стало активное применение нейросетей. По признанию автора, проект создавался почти целиком при помощи искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic через инструмент командной строки Claude Code. Программист взял на себя функции архитектора, постановщика задач, контроля изменений и проверки сборок на реальном железе, пока генеративная модель создавала программный код и сопутствующий инструментарий.

Технической основой для порта послужили открытые наработки LAS Recomp для Links Awakening, проект BOTWRecompAndroid, а также опыт команды MacNativeGames, адаптировавшей этот же билд для операционных систем macOS и iOS. На стадии ранней альфа-версии автор планировал задействовать статическую рекомпиляцию, однако процесс сборки библиотеки из 228 238 функций на самом мобильном устройстве вызывал сильные скачки времени кадра и требовал нескольких часов компиляции. Переход на нативное исполнение оригинального исполняемого файла позволил уменьшить объем установочного пакета с 93 до 21 МБ и исключил сложную процедуру компиляции на стороне пользователя.

В актуальной сборке энтузиаст исправил ряд графических артефактов, присутствовавших в первых тестах. В пещерах и катсценах появилось корректное освещение стен, исправлена отрисовка водной глади, устранены квадратные блоки в облаках и темные пятна на траве. На тестовом смартфоне POCO F7 Ultra с графикой Adreno 830 и драйвером Turnip проект удерживает 60 кадров в секунду во время пролога и около 54-57 кадров в лесной зоне Великого небесного острова. Логика игрового мира синхронизирована с реальным временем, благодаря чему падения частоты кадров не вызывают замедления физики или эффекта замедленной съемки.

Свежий патч 0.2.1 принес существенные улучшения для видеоускорителей Mali. Ранее на устройствах с этой графикой катсцены замедлялись до 1 кадра в секунду из-за считывания данных из некешируемой памяти. Перевод буфера на кешируемую память и ручная синхронизация вернули скорость воспроизведения роликов к 60 кадрам в секунду, а сжатие текстур формата BC1 в формат ASTC 4x4 сократило расход оперативной памяти. Также в настройках графики появилась опция свободного соотношения сторон для полного заполнения широких дисплеев смартфонов.

Для работы TOTKDroid требуется операционная система Android 11 или новее, видеочип с поддержкой Vulkan и порядка 17 ГБ свободного накопителя под игровые ресурсы. Проект находится в статусе бета-версии: большая часть локаций открытого мира и глубины пока остаются не протестированными, а продолжительные игровые сессии приводят к нагреву чипсета и снижению производительности до 45 кадров в секунду. Проект распространяется бесплатно и не содержит исходных файлов Nintendo, требуя от владельца самостоятельного предоставления расшифрованного дампа игры.