Фанат Zelda устроился в компанию по доставке, чтобы украсть Tears of the Kingdom до ее релиза, но его сдала мать

Как сообщает японское издание Bunshun, двое японских зумера начали работать на субподрядчика Amazon в начале этого года. Пара начала работать в компании по доставке за месяц до запуска Tears of the Kingdom, чтобы украсть игру и сыграть в нее до официального релиза 12 мая.



Они должны были помочь с доставкой копий Tears of the Kingdom прямо перед запуском игры, но их нигде не было. Тогда начальник компании позвонил матери одного из сотрудников и та сообщила, что они находятся дома и играют в игру. Этой игрой оказалась Tears of the Kingdom, которую они украли у компании по доставке.



Один из них признался в краже игры, а также в том, что это был преднамеренный и умышленный акт. Другой признался в краже не только Tears of the Kingdom, но и других продуктов Zelda, таких как специальное издание Nintendo Switch Pro Controller, чтобы продать их.



Как сообщается, оба горе-преступника были уволены в субподрядной организации, что, в общем-то, меньшее, чего можно было ожидать от этого случая. Кроме того, их заставили возместить компании стоимость всех украденных ими во время работы вещей.



Очевидно, что подобное происходит гораздо чаще, чем вы думаете, по крайней мере, в Японии. Субподрядчик доставки говорит, что такое часто случается с сотрудниками, работающими на полставки, которые приходят и уходят довольно быстро, поэтому очень трудно отследить, кто что украл. Возможно, этой паре действительно все сошло бы с рук, если бы не их мать.