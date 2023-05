Геймдиректор Zelda: Tears of the Kingdom уже планирует следующую игру ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom наконец-то попала в руки игроков и стала кульминацией длительного шестилетнего цикла разработки, но, похоже, геймдиректор Хидэмаро Фудзибаяси уже готовит идеи для следующего приключения Линка.

Предупреждение: Далее есть легкие СПОЙЛЕРЫ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, в частности, относительно характера злодея игры.

New York Times опубликовала новое интервью с Фудзибаяси и продюсером Zelda Эйдзи Аонумой, а в отдельном твите автор статьи Закари Смолл сообщает, что "у Фудзибаяси уже есть планы на следующую игру Zelda", хотя он еще не посвятил Аонуму в эти планы.

В статье NYT есть несколько интересных моментов: Фудзибаяси признался, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - это попытка улучшить и исправить идеи другой игры, которую он режиссировал, The Legend of Zelda: Skyward Sword. В частности, TotK делает реальностью полностью бесшовный мир, в котором игроки могут путешествовать между небом, поверхностью и под землей.

Tears of the Kingdom также знаменует возвращение Ганондорфа в качестве злодея после того, как в Breath of the Wild был представлен более бесчеловечный Каламити Ганон. И хотя у Линка снова есть злодей, который может говорить, на этот раз ему не так уж много есть что сказать. К счастью, по словам Аонумы, Ганондорф может получить большее развитие характера в будущих играх...

Вполне возможно, что по мере продолжения серии мы сможем увидеть дальнейшее развитие персонажа и изменения его личности. Ганондорф - это ингредиент, который мы используем для дополнения игрового процесса.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже доступна на Nintendo Switch. Ранее продюсер признался, что прошел игру около 20 раз.