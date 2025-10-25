ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 837 оценок

Игроки в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продолжают находить в игре базовые механики спустя много часов

Extor Menoger Extor Menoger

Несмотря на то, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла достаточно давно, некоторые игроки до сих пор обнаруживают в ней базовые функции, о существовании которых они не подозревали на протяжении десятков и даже сотен часов. Открытый мир и нелинейное прохождение позволяют получить уникальный игровой опыт, что иногда приводит к курьезным ситуациям.

Недавно один из пользователей на Reddit поделился своей историей, которая быстро набрала популярность. Он рассказал, что практически завершил основную сюжетную линию и множество побочных заданий, прежде чем узнал о существовании способности Автосбор. Эта механика позволяет автоматически создавать различные конструкции по сохраненным схемам. Кроме того, он не догадывался о возможности телепортироваться с помощью специальных медальонов, разбросанных по карте.

В комментариях к его сообщению другие игроки стали делиться похожими историями. Один из них признался, что провел в игре более 200 часов и прошел ее трижды, прежде чем открыл для себя функцию телепортации. Другой игрок потратил более 20 часов, не зная, что в игре можно получить и использовать параплан для перемещения по миру.

Также нашлись и те, кто проходил игру, не зная о возможности готовить еду и улучшать батареи для своих устройств. Но, пожалуй, самый необычный случай произошел с игроком, который исследовал подземные локации в полной темноте. Он часами бегал впотьмах, не догадываясь, что можно освещать окружение с помощью специальных семян, бросая их на землю и стены.

14
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
ant 36436

Название как обычно кликбейтное что бы запутать.

Ну а за игроков которые играют без гайдов можно только порадоваться.

2
psychopadre

Все верно, как обычно кликбейт. Блин, серьезно? Для игроков эти механики стали открытием?! Вероятно первая игра в их жизни))

MNM 777

Что эта дверь с яйцами хочет сделать с героем ? ))

1
-zotik-

Я немного играл в эту часть . Но прикольно там можно сострять вещи

1
Satty

жалоба на пикчу отправлена

Who am I really

Ну прям сын стукачей в НКВД

5
Satty Who am I really

самокритично

Samson48 Satty

Стукачек-фраерок.

Offn

тогда вопросы не к игрокам, а к геймдизайну)))