Исполнительница роли Зельды в играх высказалась о киноадаптации 2027 года

Патриша Саммерсетт, которая с 2017 года озвучивает принцессу Зельду в играх серии The Legend of Zelda, поделилась своими мыслями о грядущем фильме, премьера которого запланирована на 2027 год. По её словам, она с интересом ждёт проект, но не считает нужным давать советы актрисе, которая сыграет Зельду на экране.

В интервью Саммерсетт рассказала, что больше всего её интригует то, как создатели фильма раскроют лор вселенной и какие элементы из разных игр войдут в сюжет. При этом она уверена, что Бо Брагасон, выбранная на роль Зельды, справится с задачей и органично впишется в образ.

Актриса подчеркнула, что не воспринимает себя как наставника для новой исполнительницы роли. Вместо советов она предпочла бы просто поздравить её и пожелать удачи, отметив, что участие в такой франшизе — это одновременно большая ответственность и уникальный опыт.

Фильм по The Legend of Zelda выйдет 30 апреля 2027 года. Главные роли исполнят Бо Брагасон (Зельда) и Бенджамин Эван Эйнсворт (Линк), однако сюжет картины пока держится в секрете.