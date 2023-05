Линку пора на покой: продюсер The Legend of Zelda высказался о готовности заменить главного героя ©

Всего пару дней назад состоялся выход масштабного приключения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, где главный герой Линк отправляется исследовать бескрайние земли и небеса Хайрула. Несмотря на недавний релиз игры, её создатели уже обсуждают продолжения и делать весьма провокационные заявления. Как сообщил продюсер серии Эйдзи Аонума, разработчики готовы сменить главного героя, но с рядом условий.

Аонума в недавнем разговоре с журналистами заверил фанатов, что просто так заменять Линка никто не собирается. Тем не менее разработчики наблюдают тенденцию, что игроки хотели бы видеть нового игрового персонажа серии и им может стать Зельда. По мнению продюсера The Legend of Zelda, Принцесса Зельда является самым лучшим вариантом для замены Линка. Он не исключает, что в новых играх серии мы можем увидеть активное участие героини в сюжетных событиях, за которую можно будет даже поиграть. Если команда сможет реализовать интересные идеи и продуманные механики для Зельды, то стать и вовсе центральным игровым персонажем следующей игры.

Стоит отметить, что рассуждать о новой The Legend of Zelda и персонажах игры еще явно рано. Выход Tears of the Kingdom на Nintendo Switch состоялся буквально на прошлой неделе, игра находилась в разработке с июня 2019 года.