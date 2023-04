Начало The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пройдет на Небесных островах ©

До выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom осталось меньше месяца, и, поскольку Nintendo наконец-то начала показывать больше информации об игре в преддверии ее выхода, волнение и ожидание вокруг нее продолжают расти с каждым днем. Недавно был представлен последний предрелизный трейлер игры, а это значит, что официальных подробностей, скорее всего, будет немного, но, похоже, некоторые новые сведения все же появились.

Официальный сайт The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom был обновлен, на нем подробно описано, с чего начнется игра. Интересно, что в начале игры Линк окажется на одном из загадочных Небесных островов, где ему придется получить доступ к новым способностям, прежде чем он сможет вернуться на поверхность. Это означает, что конкретный Небесный остров (или группа островов), скорее всего, послужит для Tears of the Kingdom аналогом Великого плато Breath of the Wild.

"Линк начинает свое путешествие на одном из множества таинственных плавучих островов, которые внезапно появились в небе высоко над Хайрулом", - говорится на сайте. "Именно там нашему герою предстоит обрести новые способности, прежде чем вернуться в поверхностный мир и начать свое эпическое приключение".

Между тем, хотя Небесные острова, разбросанные по всему Хайрулу, конечно же, предоставят множество нового контента и мест для исследования, как Nintendo уже говорила ранее, поверхностный мир Хайрула также претерпит множество изменений по сравнению с картой в Breath of the Wild.

"Небо - не единственное, что изменилось в Хайруле", - говорится на сайте. "Знакомые локации были кардинально преобразованы: новые города, мрачные пещеры и таинственные зияющие пропасти, возникающие по всему миру, - все это ждет своего исследователя".

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая для Nintendo Switch.