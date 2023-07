Nintendo дарит подарки и исправляет ошибки в обновлении 1.2.0 для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Поклонники The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom дожили до выхода обновления 1.2.0 для этого эксклюзива для Switch. Давайте проверим, какие изменения и нововведения вносит этот пакет файлов.

Прежде всего, Nintendo подготовила в обновлении 1.2.0 ряд подарков для владельцев The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которые можно получить "запустив игру с определенных статей, опубликованных на конкретном канале Switch News (доступ к ним осуществляется через меню HOME), игроки могут получить ряд внутриигровых предметов". Такие предметы для использования в игре будут распределяться в зависимости от прогресса, достигнутого в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo также сообщает, что исправила несколько ошибок, которые блокировали прогресс в основных миссиях. Разработчики также сообщили, что исправили проблемы с изменением блюд, подаваемых Кианой из деревни Лурелин. Nintendo также пишет о "решении нескольких проблем для улучшения игрового процесса" - к сожалению, без конкретики.