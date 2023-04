Nintendo демонстрирует сражения и локации в рекламных роликах The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Приближается выход игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Эксклюзивная игра, выходящая на Switch, рекламируется с помощью новых видеоматериалов. На этот раз это телевизионные рекламные ролики.

Недавно Nintendo представила "финальный трейлер" к последнему приключению Линка. Однако оказалось, что это не последнее слово компании из Страны цветущей сакуры, когда речь заходит о продвижении свежего эксклюзива для Switch. В Японии на телевидении начали появляться короткие 30-секундные рекламные ролики The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которые вы можете посмотреть ниже. Пока неизвестно, появятся ли такие ролики на телевидении на других рынках.

На японском youtube-канале Nintendo появился еще один ролик, в котором рассказывается о реальности The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В ролике показано больше локаций, которые мы посетим в последней части игры. Есть также фрагменты игрового процесса, демонстрирующие, в частности, города и деревни игры или боевые эпизоды.

Стоит, кстати, ознакомиться с последним "финальным" 4-минутным трейлером предстоящей игры, которая поступит в продажу 12 мая 2023 года.