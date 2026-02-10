Nintendo объяснила, как эксперименты в Breath of the Wild привели к созданию сиквела

Разработчики Nintendo признались, что идея The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom родилась не сразу — она стала результатом осознания того, что Breath of the Wild оставила огромный творческий потенциал нераскрытым.

В интервью Polygon продюсер Эйдзи Аонума рассказал, что после релиза Breath of the Wild команда была поражена тем, насколько нестандартно игроки используют игровые механики. Эксперименты с физикой, предметами и окружением показали, что выбранное направление развития серии оказалось не просто удачным, а по-настоящему перспективным.

Режиссёр Хидэмаро Фудзибаяси добавил, что и сами разработчики продолжали играть в Breath of the Wild, параллельно тестируя новые идеи на той же технической базе. Во время этих экспериментов рождались необычные прототипы — от самодельных машин до импровизированных пушек, созданных из досок и взрывных устройств. Именно такие наработки позже легли в основу механик Tears of the Kingdom, включая системы строительства и взаимодействия с объектами.

По словам Фудзибаяси, команда осознала, что даже без кардинальных изменений движка и мира можно сделать игру «ещё лучше», развив уже существующие идеи. Это и стало ключевым аргументом в пользу полноценного сиквела. Аонума отметил, что они с режиссёром были полностью на одной волне и хотели вывести заложенные в Breath of the Wild возможности на новый уровень.

В итоге Tears of the Kingdom стала логическим продолжением экспериментов первой части — и, как показала реакция игроков, сумела превзойти её по масштабу творчества и свободе действий.