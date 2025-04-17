Nintendo отключила облачные сохранения для Zelda на Switch 2

Поклонники The Legend of Zelda столкнулись с неожиданным ограничением в виде отсутствия поддержки облачного резервного копирования через сервис Nintendo Switch Online в предстоящих версиях игры для Nintendo Switch 2.

Аналогичное ограничение коснулось и Super Mario Party Jamboree, тогда как другие игры – Kirby и Metroid Prime 4: Beyond – сохранят эту функцию.

Несмотря на отсутствие облачных сохранений, Nintendo предусмотрела альтернативный способ переноса прогресса. Игроки смогут передавать данные сохранений непосредственно с оригинальной Nintendo Switch на новую консоль. По мнению экспертов, ограничение может быть связано с новой функцией Zelda Notes в Tears of the Kingdom, которая позволяет обмениваться предметами между игроками – облачные сохранения могли бы нарушить баланс, позволяя дублировать редкие ресурсы.

Сообщество выразило недоумение этим решением, поскольку оригинальные версии этих игр на текущей Switch полноценно поддерживали облачные сохранения через Nintendo Switch Online. Особое беспокойство вызывает потенциальный риск потери прогресса при отсутствии резервной копии в облаке.

Nintendo пока не прокомментировала причины этого решения. Аналитики предполагают, что компания могла пойти на такой шаг для защиты уникальных игровых механик или из-за технических особенностей новой консоли. В любом случае, отсутствие облачных сохранений для ключевых эксклюзивов Switch 2 станет заметным изменением для пользователей сервиса Nintendo Switch Online.