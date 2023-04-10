Nintendo подала в суд на человека, который выложил артбук The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в сеть ©

По сообщениям TorrentFreak, Nintendo подала в суд на человека, который слил артбук Zelda: Tears of The Kingdom.

В сообщении говорится, что Nintendo подала заявление о вызове в суд по DMCA в окружном суде Калифорнии после утечки 200-страничного артбука, который попал в интернет через Discord (а затем Reddit) в середине февраля. Первоначально утечка была удалена Discord после уведомления Nintendo об отмене DMCA, но, похоже, Nintendo хочет сделать еще один шаг вперед.

В судебной повестке Nintendo запрашивает информацию о пользователе Discord Julien#2743.

Nintendo of America просит приложить предлагаемую повестку, которая обяжет Discord Inc. раскрыть личность, включая имя (имена), адрес (адреса), номер (номера) телефона и адреса электронной почты пользователя Julien#2743, который несет ответственность за размещение нарушающего авторские права контента, появившегося на следующем канале Discord канала Zelda: Tears of the Kingdom.

Пока неясно, какие судебные меры будут предприняты, но Nintendo уже доказала, что в прошлом она не очень хорошо относится к утечкам. После утечки в 2019 году намеренно слитых страниц из руководства по стратегии Pokémon Sword and Shield Nintendo успешно подала в суд на двух человек, которые были оштрафованы на 150 000 долларов (107 000 фунтов стерлингов на тот момент) каждый.

Выход Zelda: Tears of the Kingdom запланирован на 12 мая 2023 года на Nintendo Switch.