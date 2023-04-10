Nintendo подала в суд на человека, который выложил артбук The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в сеть

По сообщениям TorrentFreak, Nintendo подала в суд на человека, который слил артбук Zelda: Tears of The Kingdom.
В сообщении говорится, что Nintendo подала заявление о вызове в суд по DMCA в окружном суде Калифорнии после утечки 200-страничного артбука, который попал в интернет через Discord (а затем Reddit) в середине февраля. Первоначально утечка была удалена Discord после уведомления Nintendo об отмене DMCA, но, похоже, Nintendo хочет сделать еще один шаг вперед.
В судебной повестке Nintendo запрашивает информацию о пользователе Discord Julien#2743.
Nintendo of America просит приложить предлагаемую повестку, которая обяжет Discord Inc. раскрыть личность, включая имя (имена), адрес (адреса), номер (номера) телефона и адреса электронной почты пользователя Julien#2743, который несет ответственность за размещение нарушающего авторские права контента, появившегося на следующем канале Discord канала Zelda: Tears of the Kingdom.
Пока неясно, какие судебные меры будут предприняты, но Nintendo уже доказала, что в прошлом она не очень хорошо относится к утечкам. После утечки в 2019 году намеренно слитых страниц из руководства по стратегии Pokémon Sword and Shield Nintendo успешно подала в суд на двух человек, которые были оштрафованы на 150 000 долларов (107 000 фунтов стерлингов на тот момент) каждый.
Выход Zelda: Tears of the Kingdom запланирован на 12 мая 2023 года на Nintendo Switch.
Нечтно говоря, нинтендо совсем кукухой тронулись со своими авторскими правами. На них бы самих в суд подать, и заставить возместить моральный ущерб людям, которые, из-за их жирного бешенства пострадали из-за какой-то тупорылой картинки, слитой в интернет. И как ещё люди их не бойкотируют, выкидывая их игры и консоли на помойку. Лично я на месте тех, кто играет в игры нинтендо, так и сделал бы. Ибо задоблали уже. Куда не глянь, везде нинтендо что-то не устраивает. Везде у них кто-то виноват в чём-то. Даже когда контент авторский и сделан фанатами, то всё равно докапываются. Аж бесит!