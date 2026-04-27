Nintendo продумала хронологию Zelda ещё в начале 2000-х, но Миямото считал её второстепенной

Создатель серии Zelda Сигэру Миямото ещё в 2003 году подтвердил, что у Nintendo существовал подробный внутренний документ, описывающий связи между играми The Legend of Zelda. Однако, вопреки ожиданиям фанатов, сама компания никогда не считала эту хронологию чем-то действительно важным.

По словам Миямото, каждая часть Zelda изначально создаётся как самостоятельная история. При этом разработчики всё же вели масштабную «карту» вселенной, связывающую события разных игр. Тем не менее, основной акцент всегда делался не на сюжете, а на игровом процессе и механиках.

Такой подход объясняет, почему официальная временная линия серии появилась лишь спустя годы — она была опубликована только в 2011 году в книге Hyrule Historia. Именно там впервые стало известно, что события франшизы разделяются на несколько веток, расходящихся после The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Продюсер серии Эйдзи Аонума ранее также подтверждал существование этого документа, отмечая, что доступ к нему имели лишь ключевые разработчики.

Несмотря на многолетние споры фанатов о каноне и последовательности событий, позиция Nintendo остаётся прежней: история важна, но не должна мешать главному — тому, чтобы игра оставалась понятной и увлекательной.