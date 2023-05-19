Nintendo выпустила обновление 1.1.1 для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Nintendo выпустила обновление 1.1.1 для игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Nintendo Switch.

Это новое обновление является первым патчем для игры после запуска, после того как 11 мая Nintendo выпустила обновление перед запуском. Начнем с того, что, судя по общим примечаниям к патчу, это не самый важный патч, но он содержит ряд исправлений, которые понравятся некоторым игрокам.

Помимо устранения нескольких проблем, которые должны улучшить общий игровой процесс, патч также содержит исправление раздражающей проблемы с прогрессией, из-за которой некоторые игроки не могли завершить главный квест "Закрытая дверь". Согласно примечаниям к выпуску, те, кто уже столкнулся с этой проблемой, теперь смогут завершить квест, загрузив новое обновление.

К сожалению, у нас нет дополнительной информации об исправлении "ряда других проблем", о которых Nintendo упомянула в примечаниях к обновлению. Ознакомиться с полными примечаниями к новому патчу Tears of the Kingdom можно здесь.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже доступна во всем мире для Nintendo Switch. Nintendo выпустила долгожданное продолжение игры BOTW 2017 года на прошлой неделе, и, как сообщалось несколько дней назад, мировые продажи игры уже превысили 10 миллионов копий (всего за три дня).