Новая версия эмулятора Yuzu обеспечивает повышение производительности более чем на 50% в Zelda: Tears of the Kingdom

Эмулятор Yuzu получил новое обновление, которое еще больше улучшает эмуляцию The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, устраняет раздражающую визуальную проблему и обеспечивает повышение производительности более чем на 50% в определенных сценариях.

В последней версии раннего доступа, 3621, исправлена проблема, из-за которой отсутствовали изображения меню для оружия. Поскольку проблема вызвана асинхронной общей сборкой, команда представила возможность сбросить хранилище кеша в разделе удаления элементов, который появляется при щелчке правой кнопкой мыши по игре в списке игр. Это позволит правильно отобразить изображение без очистки шейдера.

Приведенное выше исправление — не единственное улучшение Zelda: Tears of the Kingdom, внесенное в версию Yuzu Early Access 3621. Новое обновление исправляет рассинхронизацию и потрескивание звука, которые могут возникать при определенных условиях, и повышает производительность Open GL более чем на 50% не только в последней части серии Zelda, но и в Pokémon Scarlet, Violet и других играх.

Как это обычно бывает с выпусками раннего доступа, исправления, представленные в версии 3621, появятся в основной сборке эмулятора Yuzu Nintendo Switch только в ближайшие дни. Если вы не можете ждать, вы можете получить доступ ко всем выпускам раннего доступа, подписавшись на страницу эмулятора Patreon.