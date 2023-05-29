Новая версия эмулятора Yuzu обеспечивает повышение производительности более чем на 50% в Zelda: Tears of the Kingdom

Эмулятор Yuzu получил новое обновление, которое еще больше улучшает эмуляцию The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, устраняет раздражающую визуальную проблему и обеспечивает повышение производительности более чем на 50% в определенных сценариях.
В последней версии раннего доступа, 3621, исправлена проблема, из-за которой отсутствовали изображения меню для оружия. Поскольку проблема вызвана асинхронной общей сборкой, команда представила возможность сбросить хранилище кеша в разделе удаления элементов, который появляется при щелчке правой кнопкой мыши по игре в списке игр. Это позволит правильно отобразить изображение без очистки шейдера.
Приведенное выше исправление — не единственное улучшение Zelda: Tears of the Kingdom, внесенное в версию Yuzu Early Access 3621. Новое обновление исправляет рассинхронизацию и потрескивание звука, которые могут возникать при определенных условиях, и повышает производительность Open GL более чем на 50% не только в последней части серии Zelda, но и в Pokémon Scarlet, Violet и других играх.
Как это обычно бывает с выпусками раннего доступа, исправления, представленные в версии 3621, появятся в основной сборке эмулятора Yuzu Nintendo Switch только в ближайшие дни. Если вы не можете ждать, вы можете получить доступ ко всем выпускам раннего доступа, подписавшись на страницу эмулятора Patreon.
сам клиент
https://github.com/pineappleEA/pineapple-src/releases?ref=dtf.ru
но слабым системам, вроде моей 9400 2060S 16 Гб ОЗУ не помогло, имейте в виду. 30фпс пока наше все.
так и не поможет, надо проц до топового обновлять что бы 60 фпс получить
ну дык я и пишу, предупреждаю. Извини, что в магазин не побежал за процом и мамкой.
Не поможет :) стабильных 60 кадров нет на данный момент. обще для себя решил что на данный момент лучше вобще без модов лучше играть в базовых 30 кадрах с ними игра даже плавнее играется чем с модами на повышение кадров, менше багов и к гюков, и ещё и игра с модами почему то лольше грузится,ещё если оставить базовое разрешения то вроде как совсем пропадаюттграфическте баги, но с таким разрешением играть конечно невозможно слишком шакально Самаре как по мне щас пюоптимальное это 2х :)
ладно
Ага 30... У меня как было 17 фпс, с просадками до 7 так и осталось!!!
Кто сможет скриншот сделать с кнопкой очистки кэша? Ссыкотно не туда нажать.
не рекомендую менять кэш. Многие на трекере потом жалуются на вылеты, краши и баги.
Вот я понимаю прогресс идет. Очень удачный эмулятор.
Кек, для Open GL подняли производительность, и он все еще хуже работвет чем вулкан.