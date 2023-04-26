The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.3 67 оценок

Новый геймплей в многочисленных превью The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

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butcher69
Новости

Как и было предсказано, сеть заполонили первые превью The Legend of Zelda Tears of the Kingdom и благодаря этому мы можем лицезреть множество новых геймплейных кадров и узнать некоторые подробности предстоящего хита Nintendo. Хотя и с некоторыми ограничениями, журналистам был доступен только ограниченный участок и некоторые кадры было нельзя демонстрировать.

Судя по словам журналистов, игроков ждёт более улучшенная, вариативная и местами безумная версия Breath of the Wild от 2017 года, которая до сих пор славится свободой игрока в плане прохождения, ведения боя и путешествия по миру игры. В случае с Tears of the Kingdom, игроки получат ещё более масштабную песочницу, которая будет активно поощрять креативность.

В роликах вы можете, например, увидеть различные примеры его способностей в действии, такие как способность соединять предметы для создания средств передвижения, будь то земля, вода или полет.

Кстати, некоторые журналисты подметили, что игра очень похожа на первую часть и она не производит такого захватывающего впечатления после Breath of the Wild. Но это не значит, что она плоха. Да и журналисты все еще не видели полную версию, вполне вероятно, что японцы смогут удивить.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Protocol10

не слышал, сам не играл, не рекомендую

0
морковняк

заценю на эмуле в 4к. хотя не. это юзу а не цему. ну 2к тогда.

-2