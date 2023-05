Новый мод Zelda: Tears of the Kingdom еще больше улучшает эмуляцию на Steam Deck ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom недавно вышла на Nintendo Switch, но в нее уже можно играть на ПК благодаря эмуляторам Yuzu и Ryujinx. К сожалению, опыт Steam Deck по-прежнему далек от оптимального, но новый мод, выпущенный онлайн, значительно улучшает его, добавляя довольно приятную визуальную опцию.

Модификация соотношений сторон Ultrawide и Steam Deck, которую можно загрузить по ссылке, вводит варианты для четырех различных соотношений сторон — 21:9, 32:9, соотношение сторон Steam Deck 16:10 и 18:9 — улучшая опыт не только для портативной консоли Valve, а также для дисплеев Ultrawide. Хотя мод не идеален из-за неправильного растягивания пользовательского интерфейса и нескольких ошибок, это определенно шаг в правильном направлении, особенно для пользователей Steam Deck, которые хотят воспроизвести портативный опыт, который можно получить на надлежащем аппаратном обеспечении Nintendo Switch.

Чтобы еще больше улучшить свои впечатления от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на ПК и Steam Deck, вам также следует загрузить мод Dynamic FPS, который предотвращает сильные замедления, возникающие при падении частоты кадров. Поскольку для поддержания стабильных 60 кадров в секунду при разрешении 4K требуется мощная система, мод Dynamic FPS делает так, что изменения частоты кадров не превращают игру в слайд-шоу в самые неподходящие моменты. Даже те, кто играет со скоростью 30 кадров в секунду, могут получить некоторые ощутимые преимущества с этим модом, особенно если их система не справляется.