The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
8.1 122 оценки

Новый мод Zelda: Tears of the Kingdom еще больше улучшает эмуляцию на Steam Deck

©
monk70
Новости

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom недавно вышла на Nintendo Switch, но в нее уже можно играть на ПК благодаря эмуляторам Yuzu и Ryujinx. К сожалению, опыт Steam Deck по-прежнему далек от оптимального, но новый мод, выпущенный онлайн, значительно улучшает его, добавляя довольно приятную визуальную опцию.

Модификация соотношений сторон Ultrawide и Steam Deck, которую можно загрузить по ссылке, вводит варианты для четырех различных соотношений сторон — 21:9, 32:9, соотношение сторон Steam Deck 16:10 и 18:9 — улучшая опыт не только для портативной консоли Valve, а также для дисплеев Ultrawide. Хотя мод не идеален из-за неправильного растягивания пользовательского интерфейса и нескольких ошибок, это определенно шаг в правильном направлении, особенно для пользователей Steam Deck, которые хотят воспроизвести портативный опыт, который можно получить на надлежащем аппаратном обеспечении Nintendo Switch.

Чтобы еще больше улучшить свои впечатления от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на ПК и Steam Deck, вам также следует загрузить мод Dynamic FPS, который предотвращает сильные замедления, возникающие при падении частоты кадров. Поскольку для поддержания стабильных 60 кадров в секунду при разрешении 4K требуется мощная система, мод Dynamic FPS делает так, что изменения частоты кадров не превращают игру в слайд-шоу в самые неподходящие моменты. Даже те, кто играет со скоростью 30 кадров в секунду, могут получить некоторые ощутимые преимущества с этим модом, особенно если их система не справляется.

Консоли
2
2
Последние посты по игре The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стартовала в Великобритании лучше Hogwarts Legacy
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стартовала в Великобритании лучше Hogwarts Legacy
Святилище Макасура, д.Какарико.
Святилище Макасура, д.Какарико.
Авторы эмулятора Yuzu сообщили, что теперь можно стабильно играть в Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в 4K/60fps
Авторы эмулятора Yuzu сообщили, что теперь можно стабильно играть в Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в 4K/60fps
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Strannik110

Только тссссс, пока большая N не увидела!

1
Комментарий удален
Limgrave Ellie Williams

Не позорься.

0