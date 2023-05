Новый рекламый ролик грядущей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Nintendo продолжает маркетинговую кампанию The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, что вполне понятно, и теперь пришло время для нового рекламного трейлера, выпущенного через Nintendo Australia, который побуждает нас заново открыть для себя, что значит отправиться в новое приключение Линка.

Видео начинается с обычного человека в общественном транспорте. Все серо, тихо и немного грустно. Но когда он, наконец, может пойти домой, несмотря на усталость, он садится перед телевизором и начинает игру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Затем мы можем увидеть некоторый игровой процесс, а именно новые способности Линка в создании средств передвижения. Смысл видео, однако, не только в том, чтобы показать, что мы можем делать в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, но и в том, чтобы показать, что можно открыть для себя мир и, прежде всего, показать, как вознаграждается творчество и желание эксперементировать.

На самом деле мужчина пытается переплыть реку, но у Линка не хватает выносливости, чтобы сделать это. Затем игрок пытается использовать бревно с парусом, чтобы перемещаться по воде, но одно бревно явно вращается, и «лодку» использовать нельзя. В этот момент он соединяет три бревна парусом и, таким образом, у него получается небольшой плот, как это уже было видно в первой презентации геймплея The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Видео заканчивается тем, что мужчина играет в портативном режиме The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в автобусе. Таким образом, поездка на общественном транспорте становится веселее, а внешний мир — ярче.