Новый трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom погружает в неизвестность ©

До долгожданного дебюта The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom осталось совсем немного. В ожидании возможности прикоснуться к новому эксклюзиву Nintendo радует нас новым трейлером под названием «Погружение в неизвестность».

Таким образом, ролик, состоящий частично из геймплейных эпизодов и частично из кат-сцен, предлагает нам «погрузиться в неизвестность» обновленного фэнтезийного мира Хайрула. В роли Линка мы сможем исследовать открытый мир как на земле, как это уже было в Breath of the Wild, так и в небе, на парящих островах.

Помимо пышных открытых пространств, подземелий и пещер, в Tears of the Kingdom будет крайне интересно открыть для себя геймплейную систему, которая обещает дать в руки игрока беспрецедентную свободу действий.

Как мы видели в предыдущих презентациях Nintendo, Линк сможет собирать различные объекты вместе и превращать их в транспортные средства по земле, воде и воздуху, или он также сможет комбинировать определенные элементы с оружием, чтобы трансформировать их, сделав более мощными. Затем появляются новые силы, с помощью которых мы можем, например, перемотать время назад или вертикально пересечь закрытую пещеру и оказаться снаружи, на ее вершине.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom будет доступна с 12 мая на Nintendo Switch.