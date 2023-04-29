Новый трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom погружает в неизвестность

До долгожданного дебюта The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom осталось совсем немного. В ожидании возможности прикоснуться к новому эксклюзиву Nintendo радует нас новым трейлером под названием «Погружение в неизвестность».
Таким образом, ролик, состоящий частично из геймплейных эпизодов и частично из кат-сцен, предлагает нам «погрузиться в неизвестность» обновленного фэнтезийного мира Хайрула. В роли Линка мы сможем исследовать открытый мир как на земле, как это уже было в Breath of the Wild, так и в небе, на парящих островах.
Помимо пышных открытых пространств, подземелий и пещер, в Tears of the Kingdom будет крайне интересно открыть для себя геймплейную систему, которая обещает дать в руки игрока беспрецедентную свободу действий.
Как мы видели в предыдущих презентациях Nintendo, Линк сможет собирать различные объекты вместе и превращать их в транспортные средства по земле, воде и воздуху, или он также сможет комбинировать определенные элементы с оружием, чтобы трансформировать их, сделав более мощными. Затем появляются новые силы, с помощью которых мы можем, например, перемотать время назад или вертикально пересечь закрытую пещеру и оказаться снаружи, на ее вершине.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom будет доступна с 12 мая на Nintendo Switch.
Вот бы на ПК такое...
На пк есть геншин
Геншин помойка.
Тоже самое по сути
Есть шанс что на релизе будет сразу на Yuzu?
За неделю сольют. Через неделю после слива на юзу.
там как раз прокачали эмулятор)