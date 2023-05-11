"Очередной шедевр от Nintendo" - журналисты в восторге от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, продолжение игры Nintendo Switch, продолжает приключения Линка в открытом мире Хайрула, на этот раз позволяя Линку исследовать парящие острова и парить высоко в небе над бескрайними землями Хайрула.
Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий. Игровые журналисты выставили игре свои оценки.
Представители 44 игровых СМИ поставили проекту среднюю оценку в 97 баллов из 100.
Емае, сколько лет Нинтендо собирается ещё держать своих фанов на железе уровня пс3?)
А толку от нового железа? Выходят одни ремейки ремейков и кино. Лучше уж старое железо, но хороший геймплей
Щас журналисты хорошие, да?
Чувствую борьба за игру года будет жаркой. Есть и RE4 и Зельда и Старфилд и D4 и Балдур и Hi-Fi Rush и System Shock и Final Fantasy XVI. Даже и не знаю, кого выбирать.
Шедевр? Как бы не повторилась история как с Jedi survivor