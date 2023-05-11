"Очередной шедевр от Nintendo" - журналисты в восторге от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, продолжение игры Nintendo Switch, продолжает приключения Линка в открытом мире Хайрула, на этот раз позволяя Линку исследовать парящие острова и парить высоко в небе над бескрайними землями Хайрула.

Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий. Игровые журналисты выставили игре свои оценки.

Представители 44 игровых СМИ поставили проекту среднюю оценку в 97 баллов из 100.