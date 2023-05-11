The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.5 88 оценок

"Очередной шедевр от Nintendo" - журналисты в восторге от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

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monk70
Новости

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, продолжение игры Nintendo Switch, продолжает приключения Линка в открытом мире Хайрула, на этот раз позволяя Линку исследовать парящие острова и парить высоко в небе над бескрайними землями Хайрула.

Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий. Игровые журналисты выставили игре свои оценки.

Представители 44 игровых СМИ поставили проекту среднюю оценку в 97 баллов из 100.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
hamshut

Емае, сколько лет Нинтендо собирается ещё держать своих фанов на железе уровня пс3?)

1
sapov

А толку от нового железа? Выходят одни ремейки ремейков и кино. Лучше уж старое железо, но хороший геймплей

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Щас журналисты хорошие, да?

0
Shеpard

Чувствую борьба за игру года будет жаркой. Есть и RE4 и Зельда и Старфилд и D4 и Балдур и Hi-Fi Rush и System Shock и Final Fantasy XVI. Даже и не знаю, кого выбирать.

0
Никита Дроздоvv

Шедевр? Как бы не повторилась история как с Jedi survivor

-3