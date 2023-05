Патч для Tears of the Kingdom устраняет все известные варианты дублирования предметов ©

Вышло обновление 1.1.2 для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, в котором устранены все глитчи дублирования предметов, которые сообщество смогло обнаружить с момента запуска.



В официальных примечаниях к патчу говорится, что в нем исправлено аудио, которое не позволяет звуку воспроизводиться очень громко при определенных условиях, а также исправлен квест, из-за которого игроки не могли завершить задание "Работа камеры в глубинах". Кроме того, в примечаниях говорится, что "было решено несколько проблем для улучшения игрового процесса".



Одной из таких "проблем" оказались глюки дублирования предметов, поскольку реакция на патч 1.1.2 говорит о том, что ни один из их текущих методов больше не работает.