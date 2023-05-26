The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
8.5 242 оценки

Патч для Tears of the Kingdom устраняет все известные варианты дублирования предметов

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Procy_on
Новости

Вышло обновление 1.1.2 для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, в котором устранены все глитчи дублирования предметов, которые сообщество смогло обнаружить с момента запуска.

В официальных примечаниях к патчу говорится, что в нем исправлено аудио, которое не позволяет звуку воспроизводиться очень громко при определенных условиях, а также исправлен квест, из-за которого игроки не могли завершить задание "Работа камеры в глубинах". Кроме того, в примечаниях говорится, что "было решено несколько проблем для улучшения игрового процесса".

Одной из таких "проблем" оказались глюки дублирования предметов, поскольку реакция на патч 1.1.2 говорит о том, что ни один из их текущих методов больше не работает.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Mesnik22

але не все так просто

0
Baikal 321

у меня хоть 17-20 фпс было на моей системе...теперь после обновления и обновлений yuzu 6-10 фпс))).Кошмар!!!

0
QuietisticVirgil

графон, конечно, вырвиглазный

-4
Лисячья мышь

Нужно учитывать специфику игры. Весь гипотетический фотореализм с лучиками-нанитами на маленьком экранчике свища тупо не разглядеть, будет сплошная мешанина. Не говоря о производительности чипа. Подобный минимализм оказывается наоборот, лучшим вариантом.

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