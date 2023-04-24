The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
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По слухам, первые превью по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom появятся 26 апреля

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butcher69
Новости

Долгожданный запуск The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже не за горами, и волнение вокруг него продолжает нарастать. Мы приближаемся к тому моменту, когда люди начнут ожидать обзоров от изданий и публикаций в преддверии запуска, и хотя до этого момента пройдет еще некоторое время, похоже, что мы все же скоро получим практические впечатления от игры с открытым миром.

Как сообщил пользователь Reddit, журналисты и создатели контента были недавно приглашены в европейскую штаб-квартиру Nintendo во Франкфурте, после чего некоторые из них стали бросать тизеры, указывающие на то, что превью The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет в эфир позже на этой неделе, в среду, 26 апреля. Интересно, что журналист Том Хендерсон подтвердил это в Твиттере.

Каков будет объем превью, сколько новой информации они раскроют и будут ли они сопровождаться новыми игровыми кадрами, пока неизвестно, но похоже, что новые подробности об игре появятся очень скоро.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая на Nintendo Switch.

Индустрия Слухи
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