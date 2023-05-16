Пользователь скачал пиратскую версию Tears of the Kingdom и получил письмо от Nintendo

В странах Европы и США можно получить серьезные последствия за незаконное скачивание игр, фильмов и сериалов с торрентов. И похоже, Nintendo решила бороться с пиратами более радикальными методами — игрок под ником valky_w якобы скачал пиратскую версию последней The Legend of Zelda и после этого получил письмо, где ему сообщили о нарушении авторских прав.
Итак, я получил письмо от Nintendo за торрент-версию Zelda Tears Of The Kingdom. Вероятно, я попаду в тюрьму, и мне предъявят иск с огромной суммой денег. До свидания.
Письмо было отправлено от его интернет-провайдера Comcast Business, которого, судя по всему, вынудили раскрыть IP-адрес геймера юристы Nintendo.
В комментариях "бывалые пираты", которые получали подобные письма ранее, посоветовали в следующий раз пользоваться VPN при скачивании.
Но есть и те, кто думает, что он просто врет ради привлечения внимания:
Это странно. Потому что у меня есть Xfinity, и когда я путешествую по Европе, они никогда не предлагали услуги. У вас есть Comcast Xfinity в Испании? Я дважды проверил, чтобы быть уверенным, и ничего не нашел. Ты уверен, что это ты? Странно, что ты получил письмо на английском.
Не так давно бывший босс Nintendo of America напугал пользователя, процитировав слова из фильма "Заложница".
короче, вот:
Веселая жизнь у буржуев, что сказать. Так и веет свободой, чуете?
Большой брат следит за тобой, даже на PornoHub в режиме инкогнито)
настолько, что с ростелекомом на порнхаб не пускает пока через вк не авторизуешься для подтверждения возраста
пусть ждет гостей)
Теперь боссы нинтендо не смогут купить себе золотой джакуззи)))
Как хорошо что правительство РФ заблокировали большинство популярных торрент ресурсов куда без впн не зайти
Заблокировать торрент ресурс это тоже самое что ссать против ветра