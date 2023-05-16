The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
8.2 143 оценки

Пользователь скачал пиратскую версию Tears of the Kingdom и получил письмо от Nintendo

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butcher69
Новости

В странах Европы и США можно получить серьезные последствия за незаконное скачивание игр, фильмов и сериалов с торрентов. И похоже, Nintendo решила бороться с пиратами более радикальными методами — игрок под ником valky_w якобы скачал пиратскую версию последней The Legend of Zelda и после этого получил письмо, где ему сообщили о нарушении авторских прав.

Итак, я получил письмо от Nintendo за торрент-версию Zelda Tears Of The Kingdom. Вероятно, я попаду в тюрьму, и мне предъявят иск с огромной суммой денег. До свидания.

Письмо было отправлено от его интернет-провайдера Comcast Business, которого, судя по всему, вынудили раскрыть IP-адрес геймера юристы Nintendo.

В комментариях "бывалые пираты", которые получали подобные письма ранее, посоветовали в следующий раз пользоваться VPN при скачивании.

Но есть и те, кто думает, что он просто врет ради привлечения внимания:

Это странно. Потому что у меня есть Xfinity, и когда я путешествую по Европе, они никогда не предлагали услуги. У вас есть Comcast Xfinity в Испании? Я дважды проверил, чтобы быть уверенным, и ничего не нашел. Ты уверен, что это ты? Странно, что ты получил письмо на английском.

Не так давно бывший босс Nintendo of America напугал пользователя, процитировав слова из фильма "Заложница".

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
mongol312

короче, вот:

1
mongol312

Веселая жизнь у буржуев, что сказать. Так и веет свободой, чуете?

1
TIMetal

Большой брат следит за тобой, даже на PornoHub в режиме инкогнито)

0
MarDeGra

настолько, что с ростелекомом на порнхаб не пускает пока через вк не авторизуешься для подтверждения возраста

0
Владимир Кочетов

пусть ждет гостей)

0
tvorog8088

Теперь боссы нинтендо не смогут купить себе золотой джакуззи)))

0
Kamishini1993

Как хорошо что правительство РФ заблокировали большинство популярных торрент ресурсов куда без впн не зайти

-7
Silver Arrow

Заблокировать торрент ресурс это тоже самое что ссать против ветра

0