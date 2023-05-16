The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
8.3 154 оценки

Пользователи Pornhub начали искать видео с Пурой на 42257% чаще после выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

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Procy_on
Новости

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла всего несколько дней назад, но уже успела заинтересовать пользователей Pornhub. Сайт опубликовал свои данные о "Зельде", которые одновременно удивительны и совсем не удивительны.

В дни, предшествовавшие выходу игры в прошлую пятницу, поисковый запрос "zelda" резко вырос. 7 мая это слово было на 357% популярнее по сравнению со средним периодом. В день релиза этот показатель составил 399%, а к 15 мая популярность "zelda" на Pornhub выросла на 1 477%.

Популярность персонажей и других специфических терминов также возросла. Популярность термина "purah zelda" (в игре есть персонаж по имени Пура) выросла на 42 257%. Еще одним топовым термином с ростом популярности в 22 067% стал "legend of zelda rule 34". То самое "Правило 34".

В целом, в число самых популярных поисковых запросов, связанных с Зельдой, входят "legend of zelda," "zelda hentai" и "zelda cosplay"

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
k0les0

больные какие-то

4
samosan

Так она в прошлой части лолей была,а такое на порнхаб не пускают.

0
Madiark

Ну такое себе у нее даже нос нормально не прорисован, другое дело Лара или Трисс с Иеннифер из ведьмака

0
BlackGrou

Ну ... хорошо хоть, что не начали искать видео с Хесту

-1
Саня Цукино Усаги

Мне больше Пайя нравится...

-1