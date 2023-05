Пользователи Pornhub начали искать видео с Пурой на 42257% чаще после выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла всего несколько дней назад, но уже успела заинтересовать пользователей Pornhub. Сайт опубликовал свои данные о "Зельде", которые одновременно удивительны и совсем не удивительны. В дни, предшествовавшие выходу игры в прошлую пятницу, поисковый запрос "zelda" резко вырос. 7 мая это слово было на 357% популярнее по сравнению со средним периодом. В день релиза этот показатель составил 399%, а к 15 мая популярность "zelda" на Pornhub выросла на 1 477%. Популярность персонажей и других специфических терминов также возросла. Популярность термина "purah zelda" (в игре есть персонаж по имени Пура) выросла на 42 257%. Еще одним топовым термином с ростом популярности в 22 067% стал "legend of zelda rule 34". То самое "Правило 34". В целом, в число самых популярных поисковых запросов, связанных с Зельдой, входят "legend of zelda," "zelda hentai" и "zelda cosplay"