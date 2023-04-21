Представлена главная музыкальная тема The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

До запуска The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на Nintendo Switch осталось всего несколько недель, но послушать музыкальную тему нового приключения Линка в сети уже можно.

Трек доступен для прослушивания на официальном японском сайте нового приключения Линка, но, как и ожидалось, он также был повторно загружен на другие платформы, такие как Twitter и YouTube. Если вы действительно не можете устоять перед дебютом игры в магазинах, вы можете послушать ее прямо с этой страницы благодаря проигрывателю ниже.

Тема начинается с сольной флейты, которая напоминает об истоках серии, затем добавляются другие инструменты, такие как струнные, перкуссия и хоры. Ближе к концу она достигает своего апогея мощной и эпической оркестровой частью. Настоящий праздник для ушей.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom будет доступна эксклюзивно на Nintendo Switch с 12 мая 2023 года.