The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.2 65 оценок

Представлена главная музыкальная тема The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

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monk70
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До запуска The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на Nintendo Switch осталось всего несколько недель, но послушать музыкальную тему нового приключения Линка в сети уже можно.

Трек доступен для прослушивания на официальном японском сайте нового приключения Линка, но, как и ожидалось, он также был повторно загружен на другие платформы, такие как Twitter и YouTube. Если вы действительно не можете устоять перед дебютом игры в магазинах, вы можете послушать ее прямо с этой страницы благодаря проигрывателю ниже.

Тема начинается с сольной флейты, которая напоминает об истоках серии, затем добавляются другие инструменты, такие как струнные, перкуссия и хоры. Ближе к концу она достигает своего апогея мощной и эпической оркестровой частью. Настоящий праздник для ушей.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom будет доступна эксклюзивно на Nintendo Switch с 12 мая 2023 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Vinzed

Только сегодня гуглил этот ролик) Уж очень нравится момент с 1:04

-1