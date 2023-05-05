Приготовьтесь к The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с обзорным видео Breath of the Wild ©

Выход The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom не за горами, и Nintendo опубликовала видео, чтобы помочь фанатам и новичкам подготовиться к новому приключению.

Поскольку игра является прямым продолжением The Legend of Zelda: Breath of the Wild, вы можете освежить свои воспоминания о ее истории в предвкушении того, где вы ее оставили. С другой стороны, новые владельцы Nintendo Switch, возможно, вообще не играли в старую игру и могут захотеть узнать, что случилось, чтобы получить больше удовольствия от новой игры.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая эксклюзивно для Nintendo Switch.