The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
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Приготовьтесь к The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с обзорным видео Breath of the Wild

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monk70
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Выход The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom не за горами, и Nintendo опубликовала видео, чтобы помочь фанатам и новичкам подготовиться к новому приключению.

Поскольку игра является прямым продолжением The Legend of Zelda: Breath of the Wild, вы можете освежить свои воспоминания о ее истории в предвкушении того, где вы ее оставили. С другой стороны, новые владельцы Nintendo Switch, возможно, вообще не играли в старую игру и могут захотеть узнать, что случилось, чтобы получить больше удовольствия от новой игры.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая эксклюзивно для Nintendo Switch.

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