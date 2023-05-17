Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom превысили 10 млн копий

Nintendo только что объявила, что продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom превысили 10 миллионов копий по всему миру.
Всего за три дня после запуска сиквел Breath of the Wild 2017 года уже разошелся тиражом более 10 миллионов копий, став тем самым самой продаваемой игрой франшизы. Nintendo объявила об этом через Twitter и через пресс-релиз.
Согласно пресс-релизу, из 10 миллионов копий, проданных по всему миру, более 4 миллионов было продано в США. Помимо того, что Tears of the Kingdom стала самой продаваемой частью Zelda на сегодняшний день, она также стала самой продаваемой игрой для Switch и самой продаваемой игрой Nintendo в истории США.
Хорошей игре, хорошие продажи
Игра года.
эмулятор наше всё
Любопытно, сколько непосредственно самих приставок рабочих существует при этом? :)
Никто не будет покупать игру,чтобы запустить её на эмуляторе.
Тут на халяву играть особо не хочется, а кто то ещё и покупает)))
Вот вам и консоль для детей (сарказм).
Покупатели с Авито и eBay все скупили для перепродажи, кто бы мог подумать, что народ будет платить у нас по 7-8к за обычное и по 23-25к за коллекционку.
Ну это великая игра на сотни и сотни часов. Высокий спрос рождает высокую цену.
Ничего великого в ней нет.
пусть адепты консолей страдают, ату их! Это уже не смешно - делать игры на железо 8 летней давности. Нинтендо, поделись уже с народом, тварь ты жадная!