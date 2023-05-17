The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
8.3 168 оценок

Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom превысили 10 млн копий

©
butcher69
Новости

Nintendo только что объявила, что продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom превысили 10 миллионов копий по всему миру.

Всего за три дня после запуска сиквел Breath of the Wild 2017 года уже разошелся тиражом более 10 миллионов копий, став тем самым самой продаваемой игрой франшизы. Nintendo объявила об этом через Twitter и через пресс-релиз.

Согласно пресс-релизу, из 10 миллионов копий, проданных по всему миру, более 4 миллионов было продано в США. Помимо того, что Tears of the Kingdom стала самой продаваемой частью Zelda на сегодняшний день, она также стала самой продаваемой игрой для Switch и самой продаваемой игрой Nintendo в истории США.

Индустрия
5
11
Последние посты по игре The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom "Пресет на красочную графику и удаление размытия"
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom "Пресет на красочную графику и удаление размытия"
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom "Повышенная чувствительность камеры"
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom "Повышенная чувствительность камеры"
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom "Визуальные исправления"
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom "Визуальные исправления"
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Talkyfuzzball

Хорошей игре, хорошие продажи

2
Shеpard

Игра года.

1
Лунамария

эмулятор наше всё

1
NochnoiGid

Любопытно, сколько непосредственно самих приставок рабочих существует при этом? :)

0
samosan

Никто не будет покупать игру,чтобы запустить её на эмуляторе.

-1
tvorog8088

Тут на халяву играть особо не хочется, а кто то ещё и покупает)))

0
Omnia Smirnow

Вот вам и консоль для детей (сарказм).

0
Kenn1y

Покупатели с Авито и eBay все скупили для перепродажи, кто бы мог подумать, что народ будет платить у нас по 7-8к за обычное и по 23-25к за коллекционку.

-1
ModRed555

Ну это великая игра на сотни и сотни часов. Высокий спрос рождает высокую цену.

0
Kenn1y ModRed555

Ничего великого в ней нет.

0
mongol312

пусть адепты консолей страдают, ату их! Это уже не смешно - делать игры на железо 8 летней давности. Нинтендо, поделись уже с народом, тварь ты жадная!

0