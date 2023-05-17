Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom превысили 10 млн копий ©

Nintendo только что объявила, что продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom превысили 10 миллионов копий по всему миру.

Всего за три дня после запуска сиквел Breath of the Wild 2017 года уже разошелся тиражом более 10 миллионов копий, став тем самым самой продаваемой игрой франшизы. Nintendo объявила об этом через Twitter и через пресс-релиз.

Согласно пресс-релизу, из 10 миллионов копий, проданных по всему миру, более 4 миллионов было продано в США. Помимо того, что Tears of the Kingdom стала самой продаваемой частью Zelda на сегодняшний день, она также стала самой продаваемой игрой для Switch и самой продаваемой игрой Nintendo в истории США.