Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom за выходные в одной только Франции перевалили за полмиллиона ©

Новенькое приключение The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пользуется невероятным спросом у игроков, о чем говорит огромное количество восторженных отзывов на игру в социальных сетях и не только. Сегодня появилась первая информация о продажах игры, которая только подтверждает её сильную популярность. Журналист и аналитик Оскар Лемер утверждает, что только в одной Франции продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom достигли отметки в полмиллиона копий.

Согласно полученным данным, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom разошлась тиражом во Франции в 500 тысяч проданных копий. Примечательно, что озвученные цифры продаж игры касаются только физических носителей от официальных ритейлеров. Как отмечает Лемер, это один из самых крупнейших игровых релизов в стране. Стартовые продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom значительно превосходят показатели последних игры в серии Pokemon, Red Dead Redemption 2 и даже последних FIFA, которые очень популярны во Франции.

Если вспомнить, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom также успешно ворвалась в топы чартов Великобритании, продажи игры в Европейском регионе могут быть по-настоящему огромными. Это нам еще предстоит знать количество проданных копий игры в США и Японии, где серия The Legend of Zelda всегда пользовалась огромной популярностью.