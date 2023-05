Продюсер серии признался, что прошел Tears of the Kingdom от начала и до конца около 20 раз ©

Эйдзи Аонума, продюсер серии The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, рассказал, что во время разработки он прошел игру от начала до конца около двадцати раз. Конечно, он должен был сделать это в качестве проверки, учитывая, что он является руководителем.

Таким образом, пока фанаты с трудом проходят первую игру, а кто-то уже показал в сети свое подведение итогов, Аонума может отдохнуть и начать думать о следующей главе саги.

Аонума раскрыл эту информацию о своей работе над The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom во время сессии вопросов и ответов, опубликованной на сайте Nintendo. Продюсер объяснил, что некоторые тест-прохождения заняли у него не так много времени, а другие - в более естественном темпе, с множеством исследований по пути. Аонума рекомендует играть именно так, не торопясь и отклоняясь от основного пути, чтобы открыть для себя что-то новое.

В остальном напоминаем, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна с сегодняшнего дня 12 мая 2023 года для Nintendo Switch.