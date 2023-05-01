The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.3 70 оценок

Размер файлов The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уменьшен до 16 ГБ

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monk70
Новости

Ранее в этом году Nintendo подтвердила на странице The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в Switch eShop, что для игры с открытым миром потребуется 18,2 ГБ дискового пространства, что делает ее самой крупной игрой для Nintendo Switch на сегодняшний день с большим отрывом.

В преддверии предстоящего выпуска игры японский издатель обновил страницу, снизив требования к хранилищу. Согласно обновленной странице игры в интернет-магазине, теперь для нее потребуется 16 ГБ свободного места на диске.

Конечно, это по-прежнему означает, что у Tears of the Kingdom самый большой размер файлов для собственной игры на Switch на сегодняшний день, и он по-прежнему превышает размер Breath of the Wild (который составляет 14,4 ГБ), а по стандартам Switch — 16 ГБ по-прежнему довольно много, хотя, конечно, за пределами Switch он ничтожно мал по сравнению с размерами игр на ПК и консолях.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Минус 2,2 Гб контента.

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Александр Назарко
Конечно, это по-прежнему означает, что у Tears of the Kingdom самый большой размер файлов для собственной игры на Switch на сегодняшний день

Прямо сейчас смотрю на свитче размер SSB - 17.3гб

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