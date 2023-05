Размер файлов The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уменьшен до 16 ГБ ©

Ранее в этом году Nintendo подтвердила на странице The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в Switch eShop, что для игры с открытым миром потребуется 18,2 ГБ дискового пространства, что делает ее самой крупной игрой для Nintendo Switch на сегодняшний день с большим отрывом.

В преддверии предстоящего выпуска игры японский издатель обновил страницу, снизив требования к хранилищу. Согласно обновленной странице игры в интернет-магазине, теперь для нее потребуется 16 ГБ свободного места на диске.

Конечно, это по-прежнему означает, что у Tears of the Kingdom самый большой размер файлов для собственной игры на Switch на сегодняшний день, и он по-прежнему превышает размер Breath of the Wild (который составляет 14,4 ГБ), а по стандартам Switch — 16 ГБ по-прежнему довольно много, хотя, конечно, за пределами Switch он ничтожно мал по сравнению с размерами игр на ПК и консолях.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая.